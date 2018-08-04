Вестибюли двух станций метро Москвы закрыли на ремонт

Москва, 4 августа. Вестибюли станций «Люблино» и «Третьяковская» закрыли на ремонт с 22.00 3 августа до открытия метро 6 августа. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

Пассажиры не смогут пройти в метро через южный вестибюль «Люблина». Для входа и выхода из метро можно пользоваться северным вестибюлем станции. С 4 августа до утра 6 августа закрыт вестибюль «Третьяковской» и прилегающий к нему подземный переход. Для прохода пассажиры смогут воспользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая».

Для проведения ремонтных работ выбраны специально вечер пятницы и выходные дни, когда на станциях минимум пассажиров.