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Вестибюли двух станций метро Москвы закрыли на ремонт
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    Вестибюли двух станций метро Москвы закрыли на ремонт

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    Вестибюли двух станций метро Москвы закрыли на ремонт

    Москва, 4 августа. Вестибюли станций «Люблино» и «Третьяковская» закрыли на ремонт с 22.00 3 августа до открытия метро 6 августа.  Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

    Пассажиры не смогут пройти в метро через южный вестибюль «Люблина». Для входа и выхода из метро можно пользоваться северным вестибюлем станции. С 4 августа до утра 6 августа закрыт вестибюль «Третьяковской» и прилегающий к нему подземный переход. Для прохода пассажиры смогут воспользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая».

    Для проведения ремонтных работ выбраны специально вечер пятницы и выходные дни, когда на станциях минимум пассажиров.

    Автор: Софья Куликова
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