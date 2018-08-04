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Скульптуру «Девушка с веслом» распечатали на 3D-принтере к юбилею Парка Горького
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    Скульптуру «Девушка с веслом» распечатали на 3D-принтере к юбилею Парка Горького

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    Скульптуру «Девушка с веслом» распечатали на 3D-принтере к юбилею Парка Горького

    Москва, 4 августа. Копию скульптуры «Девушка с веслом», распечатанную на 3D-принтере, установили в Парке Горького к 90-летию парка. Художник Покрас Лампас украсил скульптуру цитатами из журнальных текстов. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

    «С «Девушкой с веслом» все просто: достаточно лишь вчитаться в текст, написанный обычным шрифтом. Смысл современной каллиграфии не в том, чтобы поддерживать традицию письма. Это поиск новых форм, попытка понять, как изменятся культура и письменность под влиянием глобальных трендов», — рассказал художник.

    Четырехметровую скульптуру печатали по частям. На создание копии ушло до четырех недель. Скульптура расположилась на первом этаже музея парка. Она станет ключевым объектом фестиваля «90 лет Парку Горького».

    Автор: Софья Куликова
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