Скульптуру «Девушка с веслом» распечатали на 3D-принтере к юбилею Парка Горького

Москва, 4 августа. Копию скульптуры «Девушка с веслом», распечатанную на 3D-принтере, установили в Парке Горького к 90-летию парка. Художник Покрас Лампас украсил скульптуру цитатами из журнальных текстов. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

«С «Девушкой с веслом» все просто: достаточно лишь вчитаться в текст, написанный обычным шрифтом. Смысл современной каллиграфии не в том, чтобы поддерживать традицию письма. Это поиск новых форм, попытка понять, как изменятся культура и письменность под влиянием глобальных трендов», — рассказал художник.

Четырехметровую скульптуру печатали по частям. На создание копии ушло до четырех недель. Скульптура расположилась на первом этаже музея парка. Она станет ключевым объектом фестиваля «90 лет Парку Горького».