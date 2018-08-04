Музей Тургенева загорелся в Москве

Москва, 4 августа. В Москве произошел пожар в музее писателя Ивана Тургенева. Видео горящего деревянного здания появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

В Москве, на Остоженке, загорелся музей Тургенева. По последним данным, площадь возгорания составила 10 на 10 метров. Пламя распространилось на его фасад.

Деревянное здание находилось на реконструкции. Дом был построен в 1819 году, с 1839 года его снимала мать Тургенева, а писатель останавливался в этом доме во время своих приездов в Москву. Этот особняк он описал в повести «Муму», где прототипом барыни стала его мать.

Федеральное агентство новостей публикует видео инцидента.