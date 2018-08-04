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Музей Тургенева загорелся в Москве
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    Музей Тургенева загорелся в Москве

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    Музей Тургенева загорелся в Москве

    Москва, 4 августа. В Москве произошел пожар в музее писателя Ивана Тургенева. Видео горящего деревянного здания появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

    В Москве, на Остоженке, загорелся музей Тургенева. По последним данным, площадь возгорания составила 10 на 10 метров. Пламя распространилось на его фасад.

    Музей Тургенева загорелся в Москве

    Деревянное здание находилось на реконструкции. Дом был построен в 1819 году, с 1839 года его снимала мать Тургенева, а писатель останавливался в этом доме во время своих приездов в Москву. Этот особняк он описал в повести «Муму», где прототипом барыни стала его мать.

    Федеральное агентство новостей публикует видео инцидента.

    Автор: Катерина Иванова
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