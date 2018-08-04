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Московский метрополитен расширится на 58 станций к 2023 году
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    Московский метрополитен расширится на 58 станций к 2023 году

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    Московский метрополитен расширится на 58 станций к 2023 году

    Москва, 4 августа. В столице построят еще 58 станций и 135 километров линий метро к 2023 году. Общая протяженность метро Москвы составит 555 километров. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

    «До конца 2023 года планируем построить 135 километров новых линий и 58 станций мосметро. Общая протяженность столичной подземки и МЦК будет больше 555 километров», — написал градоначальник.

    Планируется строительство шести станций до города Троицка в новой Москве, которые станут продолжением линии метро от станции «Улица Новаторов» Большой кольцевой ветки до станции «Столбово». Строительство начнется в 2023 году.

    Всего в ТиНАО построят около 20 новых станцией, тем самым увеличив длину веток метро на 70 километров.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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