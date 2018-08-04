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Стала известна стоимость строительства наземного метро Москвы
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    Стала известна стоимость строительства наземного метро Москвы

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    Стала известна стоимость строительства наземного метро Москвы

    Москва, 4 августа. В РЖД оценили стоимость строительства московских центральных диаметров в 155 млрд рублей. Совместный проект властей Москвы и РЖД был представлен президенту Владимиру Путину в конце 2017 года.

    Сквозные железнодорожные маршруты свяжут Москву и Подмосковье. Проект будет реализован на условии паритета РЖД и Москвы, то есть каждая сторона оплатит 50% стоимости реализации.

    «155 миллиардов рублей – это прогнозируемая оценка общей стоимости реализации всех проектов МЦД на перспективу», – сообщил представитель РЖД.

    Точные маршруты МЦД пока не определены, на данный момент просчитывается целесообразность каждого направления и стоимость реализации. Об этом сообщает РБК.

    Первый диаметра свяжет столицу и область в 2019 году. Маршрут поездов пройдет от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Маршрут будет иметь 11 пересадок на метро, две – на МЦК и две – на другие направления МЦД,

    Автор: Софья Куликова
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