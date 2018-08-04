Стала известна стоимость строительства наземного метро Москвы

Москва, 4 августа. В РЖД оценили стоимость строительства московских центральных диаметров в 155 млрд рублей. Совместный проект властей Москвы и РЖД был представлен президенту Владимиру Путину в конце 2017 года.

Сквозные железнодорожные маршруты свяжут Москву и Подмосковье. Проект будет реализован на условии паритета РЖД и Москвы, то есть каждая сторона оплатит 50% стоимости реализации.

«155 миллиардов рублей – это прогнозируемая оценка общей стоимости реализации всех проектов МЦД на перспективу», – сообщил представитель РЖД.

Точные маршруты МЦД пока не определены, на данный момент просчитывается целесообразность каждого направления и стоимость реализации. Об этом сообщает РБК.

Первый диаметра свяжет столицу и область в 2019 году. Маршрут поездов пройдет от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Маршрут будет иметь 11 пересадок на метро, две – на МЦК и две – на другие направления МЦД,