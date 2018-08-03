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В штабе Собянина презентовали уникальный цифровой портрет Москвы
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    В штабе Собянина презентовали уникальный цифровой портрет Москвы

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    В штабе Собянина презентовали уникальный цифровой портрет Москвы

    Москва, 3 августа. Уникальный интерактивный проект: карту Москвы, созданную в рамках проекта «Гигарама», презентовали в пятницу в избирательном штабе кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. 

    На интерактивной карте представлены главные улицы и объекты столицы: Пушкинская площадь, Тверская улица, Чистые пруды, Лужники, Зарядье, ВДНХ и другие. В общей сложности 17 знаковых мест Москвы. Благодаря карте можно просмотреть динамику изменений столицы: десять лет назад и сегодня. 

    Карта, с которой можно ознакомиться на сайте кандидата, покажет, как менялся облик столицы: реконструкцию знаковых зданий, организацию транспортных потоков, размещение объектов торговли. 

    В штабе Собянина презентовали уникальный цифровой портрет Москвы

    Доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Собянина Александр Шумский назвал проект «аналогом машины времени». 

    Отметим, проект «Гигарама» первым в России применил технологию гигапиксельной фотосъемки.

    Автор: Олеся Волкова
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