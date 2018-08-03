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Новые трамваи и электробусы: Москва успешно сочетает экологию и экономию в развитии транспорта
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    Новые трамваи и электробусы: Москва успешно сочетает экологию и экономию в развитии транспорта

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    Новые трамваи и электробусы: Москва успешно сочетает экологию и экономию в развитии транспорта

    Москва, 3 августа. Общественный транспорт в столице России развивается согласно экологическим трендам, о чем свидетельствуют новые трамваи, электробусы и обновленные составы метрополитена. Об этом пишет «Экономика сегодня».

    Так, капитальный ремонт ожидает 60 вагонов метро типа 81-717/714 на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Планируется, что в рамках проведения ремонтных работ будут приведены в порядок электродвигатели и ходовая часть, заменены поручни, линолеум и система кондиционирования. Также вагоны перекрасят в фирменные цвета столичного транспорта — красный, белый и синий. 

    Отметим, при экс-мэре Юрии Лужкове уничтожили 280 километров трамвайных путей, городские дороги заполнили маршрутки. Статистика показывает, что стратегия была неправильной, так как линия трамвая перевозит до 15 тысяч человек за час, метро — 30 тысяч, а автобусная линия — не более семи тысяч человек.

    Также новые трамваи достаточно бесшумные. Например, «Витязь-М» имеет минимальный порог шума и вибраций. Планируется к тому же, что власти города будут закупать электробусы. Это значительно улучшит экологическую обстановку.

    В свою очередь, за последние пять лет удалось построить 40 километров новых линий метро и открыть 20 новых станций. Отметим, в 2016 году было запущено Московское центральное кольцо, а в 2021 году оно должно замкнуться, включив в себя 31 станцию.

    Новые трамваи и электробусы: Москва успешно сочетает экологию и экономию в развитии транспорта

    Автор: Алексей Громов
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