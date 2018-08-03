Семь путепроводов построят в Москве до 2021 года

Москва, 3 августа. Семь путепроводов планируют построить в столице России к 2021 году. Соответствующую информацию передает пресс-служба Москомархитектуры.

Так, планируются строительные работы путепроводов над Курским направлением железной дороги в районе Новохохловской улицы и через Октябрьскую железную дорогу и реку Сходня в Зеленограде. Также предполагается возведение путепроводов в проекте дороги Солнцево — Бутово — Видное.

Кроме этого, запланировано строительство путепроводов через железную дорогу в составе следующих крупных дорожных проектов: Южная рокада и южный дублер.

Напомним, старейшую трамвайную остановку «Красностуденческий проезд» отреставрировали в столице России. Соответствующую информацию озвучил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.