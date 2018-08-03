Меню
Общество
Семь путепроводов построят в Москве до 2021 года
Политика
«Он был славным ребенком»: мать Бен Ладена рассказала, как ее сын стал террористом
Следующая новость
Загрузка...

    Семь путепроводов построят в Москве до 2021 года

    249

    Семь путепроводов построят в Москве до 2021 года

    Москва, 3 августа. Семь путепроводов планируют построить в столице России к 2021 году. Соответствующую информацию передает пресс-служба Москомархитектуры.

    Так, планируются строительные работы путепроводов над Курским направлением железной дороги в районе Новохохловской улицы и через Октябрьскую железную дорогу и реку Сходня в Зеленограде. Также предполагается возведение путепроводов в проекте дороги Солнцево — Бутово — Видное.

    Кроме этого, запланировано строительство путепроводов через железную дорогу в составе следующих крупных дорожных проектов: Южная рокада и южный дублер.

    Напомним, старейшую трамвайную остановку «Красностуденческий проезд» отреставрировали в столице России. Соответствующую информацию озвучил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.