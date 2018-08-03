Старейший трамвайный павильон отреставрировали в Москве

Москва, 3 августа. Старейшую трамвайную остановку «Красностуденческий проезд» отреставрировали в столице России. Соответствующую информацию озвучил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

«В кратчайшие сроки завершены качественные реставрационные работы, которые приняты комиссией департамента культурного наследия, вторая жизнь у этого памятника началась», — рассказал Емельянов.

По словам главного архитектора проекта Татьяны Борисовой, остановку построили, скорее всего, в 1927 году. В рамках реставрации специалисты ориентировались на фотографии прошлых лет.

Напомним, филиал Эрмитажа построят на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ в столице России. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.