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Старейший трамвайный павильон отреставрировали в Москве
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    Старейший трамвайный павильон отреставрировали в Москве

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    Старейший трамвайный павильон отреставрировали в Москве

    Москва, 3 августа. Старейшую трамвайную остановку «Красностуденческий проезд» отреставрировали в столице России. Соответствующую информацию озвучил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

    «В кратчайшие сроки завершены качественные реставрационные работы, которые приняты комиссией департамента культурного наследия, вторая жизнь у этого памятника началась», — рассказал Емельянов.

    По словам главного архитектора проекта Татьяны Борисовой, остановку построили, скорее всего, в 1927 году. В рамках реставрации специалисты ориентировались на фотографии прошлых лет.

    Напомним, филиал Эрмитажа построят на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ в столице России. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

    Автор: Алексей Громов
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