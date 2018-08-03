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Общество
Филиал Эрмитажа появится в Москве не раньше 2021 года
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    Филиал Эрмитажа появится в Москве не раньше 2021 года

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    Филиал Эрмитажа появится в Москве не раньше 2021 года

    Москва, 3 августа. Филиал Эрмитажа построят на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ в столице России. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

    Концепция нового здания к настоящему моменту уже утверждена, также подписаны необходимые соглашения и документы. Планируется, что открытие филиала состоится через три или четыре года в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко.

    Отметим, площадь нового музейного центра составит порядка 15 квадратных метров, его построят в духе конструктивизма.

    Ранее сообщалось о том, что работы по продлению Симоновской набережной в столице России начнут до конца текущего года.

    Автор: Ксения Пудовкина
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