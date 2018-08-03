В Москве продлят Симоновскую набережную до ЗИЛа

Москва, 3 августа. Работы по продлению Симоновской набережной в столице России начнут до конца текущего года.

Планируется, что территорию набережной продлят до ЗИЛа. Соответствующую информацию озвучил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Также он уточнил, что путепровод через МЦК на территории ЗИЛа достроят к концу лета или начале осени 2018 года.

Напомним, капитальный ремонт ожидает 60 вагонов московского метро на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию озвучил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.