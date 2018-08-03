Метро, кафе и парки: как Новая Москва превратилась из гетто в окраину с развитой инфраструктурой
Москва, 3 августа. Оздоровительный парк и новые станции метро построят в Новой Москве. Соответствующую информацию передают «Nation News» со ссылкой на данные, полученные от перфекта Троицкого и Новомосковского округов Дмитрия Набокина.
Жители Москвы воспринимали территории Троицка или поселка Первомайское, где в 2000-х началась активная застройка, как ужасное гетто, так как власти столицы, которыми руководил до 2010 года экс-мэр Юрий Лужков, не пытались улучшить инфраструктуру. К настоящему моменту облик Новой Москвы значительно изменился.
Так, оздоровительный парк под названием «Тропа здоровья» появится на территории Новомосковского и Троицкого округов возле поселка Кленовское по Варшавскому шоссе. Для горожан откроют лодочную станцию и спортивную площадку. Отметим, в период с 2012 года по текущий год появилось 18 парков.
«И в наукограде Троицке реализуем еще один очень интересный крупный проект, он уже утвержден мэром Москвы: знаете же, что там всегда была лыжная база «Лесная»? Сейчас она не отвечает запросам современных спортсменов, но после реконструкции превратится в современную спортивную базу, где будет и покрытие специальное, и площадка для проката лыж», — рассказал Дмитрий Набокин.
Кроме этого, в настоящее время активно идет строительство станций метро Новой Москвы: в ближайшее время появятся продолжения Сокольнической линии и Солнцевской линии. Также запланировано открытие дороги Бутово — Видное.
«Стереотип 10-летней давности о «гетто» уходит, особенно это видят те, кто здесь живет давно. А те, кто приезжает, с удивлением говорят, как все поменялось — посмотрите на Троицк, там появилась современная парковка, прекрасные пешеходные зоны, жители ездят на велосипедах и отдыхают в кафе», — подытожил Набокин.