Москва, 3 августа. Оздоровительный парк и новые станции метро построят в Новой Москве. Соответствующую информацию передают «Nation News» со ссылкой на данные, полученные от перфекта Троицкого и Новомосковского округов Дмитрия Набокина.

Жители Москвы воспринимали территории Троицка или поселка Первомайское, где в 2000-х началась активная застройка, как ужасное гетто, так как власти столицы, которыми руководил до 2010 года экс-мэр Юрий Лужков, не пытались улучшить инфраструктуру. К настоящему моменту облик Новой Москвы значительно изменился.

Так, оздоровительный парк под названием «Тропа здоровья» появится на территории Новомосковского и Троицкого округов возле поселка Кленовское по Варшавскому шоссе. Для горожан откроют лодочную станцию и спортивную площадку. Отметим, в период с 2012 года по текущий год появилось 18 парков.

«И в наукограде Троицке реализуем еще один очень интересный крупный проект, он уже утвержден мэром Москвы: знаете же, что там всегда была лыжная база «Лесная»? Сейчас она не отвечает запросам современных спортсменов, но после реконструкции превратится в современную спортивную базу, где будет и покрытие специальное, и площадка для проката лыж», — рассказал Дмитрий Набокин.

Кроме этого, в настоящее время активно идет строительство станций метро Новой Москвы: в ближайшее время появятся продолжения Сокольнической линии и Солнцевской линии. Также запланировано открытие дороги Бутово — Видное.