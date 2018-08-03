Сезон продажи арбузов и дынь стартовал в Москве

Москва, 3 августа. Жители и гости Москвы смогут купить арбузы и дыни в 240 торговых точках. Об этом сообщил министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Арбузы и дыни везут из Дагестана, Ставрополья, Краснодарского края, Астрахани и Волгограда, торговые точки в каждом районе столицы будут работать в течение двух месяцев.

Отметим, в каждом киоске в обязательном порядке должны быть весы, на товаре — ценники, а у продавца — все документы, подтверждающие происхождение и безопасность ягод.

«Я рекомендую горожанам не стесняться и спрашивать эти документы. Находиться они должны на видном месте», — цитирует «Вечерняя Москва» Немерюка.

Так, в среднем килограмм арбуза стоит от 25 до 30 рублей, а дыни — от 60 до 80 рублей.