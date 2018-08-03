Капремонт ожидает 60 вагонов московского метро

Москва, 3 августа. Капитальный ремонт ожидает 60 вагонов московского метро на Октябрьском электровагоноремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию озвучил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Планируется, что в рамках проведения ремонтных работ будут приведены в порядок электродвигатели и ходовая часть, заменены поручни, линолеум и система кондиционирования. Также вагоны перекрасят в фирменные цвета столичного транспорта — красный, белый и синий.

Все работы завершат через полгода, обновленные вагоны выйдут на Сокольническую и Люблинско-Дмитровскую линии столичного метро. Об этом пишет «Официальный сайт Мэры Москвы».

Как передает «Вечерняя Москва», в текущем году отремонтируют 128 вагонов, работы ведут не только в Санкт-Петербурге, но и на заводах других городов.