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Более 21 тысячи светодиодных фонарей установят в Москве до конца года
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    Более 21 тысячи светодиодных фонарей установят в Москве до конца года

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    Более 21 тысячи светодиодных фонарей установят в Москве до конца года

    Москва, 3 августа. Порядка 21 тысячи светодиодных фонарей установят в столице России. Соответствующую информацию передает «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы».

    Планируется, что фонари с энергосберегающими светильниками установят во дворах жилых домов, школ и детских садов. Порядка 19 тысяч опор уличного освещения дополнительно установят в местах, где не хватает освещения, также около двух тысяч фонарей обновят. Об этом рассказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

    «Всего в Москве более 560 тысяч источников функционального освещения. Также около 300 тысяч осветительных приборов задействовано для архитектурно-художественной подсветки зданий и ландшафтного освещения», — сообщил Гасан Гасангаджиев.

    Отметим, высота опор будет составлять от пяти до девяти метров. Большее количество фонарей установят в Троицком и Новомосковском, Северо-Восточном и Восточном округах.

    Как пишет РИАМО, с 2010 по 2017 год в столице привели в порядок почти 24 тысячи дворов, в текущем году в городе благоустроят порядка 3,5 тысяч дворовых территорий. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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