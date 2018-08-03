Более 21 тысячи светодиодных фонарей установят в Москве до конца года

Москва, 3 августа. Порядка 21 тысячи светодиодных фонарей установят в столице России. Соответствующую информацию передает «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы».

Планируется, что фонари с энергосберегающими светильниками установят во дворах жилых домов, школ и детских садов. Порядка 19 тысяч опор уличного освещения дополнительно установят в местах, где не хватает освещения, также около двух тысяч фонарей обновят. Об этом рассказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

«Всего в Москве более 560 тысяч источников функционального освещения. Также около 300 тысяч осветительных приборов задействовано для архитектурно-художественной подсветки зданий и ландшафтного освещения», — сообщил Гасан Гасангаджиев.

Отметим, высота опор будет составлять от пяти до девяти метров. Большее количество фонарей установят в Троицком и Новомосковском, Северо-Восточном и Восточном округах.

Как пишет РИАМО, с 2010 по 2017 год в столице привели в порядок почти 24 тысячи дворов, в текущем году в городе благоустроят порядка 3,5 тысяч дворовых территорий.