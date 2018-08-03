Детеныш дельфина-афалины появился на свет в «Москвариуме» на ВДНХ

Москва, 3 августа. Детеныш дельфина родился в «Москвариуме» шесть недель назад, его вес составил 16 килограммов. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

На данный момент вес дельфина составляет 25 килограммов. Его родителями стали самка по кличке Лора и самец Бося, у которых, кстати, появился первый малыш три года назад. В общей сложности, в «Москвариуме» обитают 19 дельфинов-афалин. Планируется, что посетители смогут познакомиться с дельфином уже в субботу, 4 августа.

Посетители Московского зоопарка также могут увидеть двух детенышей дальневосточного леопарда и малышей рыси. Об этом пишет «Вечерняя Москва».