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Детеныш дельфина-афалины появился на свет в «Москвариуме» на ВДНХ
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    Детеныш дельфина-афалины появился на свет в «Москвариуме» на ВДНХ

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    Детеныш дельфина-афалины появился на свет в «Москвариуме» на ВДНХ

    Москва, 3 августа. Детеныш дельфина родился в «Москвариуме» шесть недель назад, его вес составил 16 килограммов. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    На данный момент вес дельфина составляет 25 килограммов. Его родителями стали самка по кличке Лора и самец Бося, у которых, кстати, появился первый малыш три года назад. В общей сложности, в «Москвариуме» обитают 19 дельфинов-афалин. Планируется, что посетители смогут познакомиться с дельфином уже в субботу, 4 августа.

    Посетители Московского зоопарка также могут увидеть двух детенышей дальневосточного леопарда и малышей рыси. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

    Автор: Ксения Пудовкина
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