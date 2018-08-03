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Общество
Более 60 километров трамвайных путей обновят до 2020 года в Москве
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    Более 60 километров трамвайных путей обновят до 2020 года в Москве

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    Более 60 километров трамвайных путей обновят до 2020 года в Москве

    Москва, 3 августа. Более 60 километров трамвайных путей планируют отремонтировать в столице России в течение ближайших двух лет. Об этом рассказал начальник отдела рельсовых путей трамвая и контактной сети ГБУ «МосТрансПроект» Сергей Сухарев.

    Планируется, что в рамках проведения ремонтных работ будут заменены конструкция трамвайных путей, верхнее покрытие, контактная сеть и система водоотвода. Капремонт проведут до 2020 года в рамках специальной программы.

    «Среди технологических решений хочу выделить монолитную конструкцию на Новоспасском мосту, которая была уложена в 2000 году — в течение 18 лет не было никаких нареканий по ее работе. Сейчас на некоторых участках будет установлена такая конструкция», — рассказал Сухарев.

    Он отметил, что также будет внедрятся технология шумоизоляции на трамвайных путях, а на некоторых улицах появятся повышенные остановочные платформы.

    Известно, что на данный момент работы по капитальному ремонту ведутся на Новоспасском мосту и Балаклавском проспекте, а к концу года старт работ будет дан на Донбасском путепроводе, Большом Усинском мосту, Новоспасском мосту, Балаклавском проспекте, Холодильном переулке, улице Бориса Галушкина и Ростокинском проезде. Об этом рассказал замначальника отдела технологического оборудования и инфраструктуры технической службы ГУП «Мосгортранс» Андрей Гоцев,

    Автор: Ксения Пудовкина
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