Более полутора тысяч реконструкторов примут участие в фестивале «Времена и Эпохи» в Москве

Москва, 3 августа. Порядка полутора тысяч участников примет фестиваль исторической реконструкции «Времена и Эпохи» в Москве. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Реконструкторы из 20 зарубежных стран представят разные времена и эпохи на фестивале, который пройдет с 10 по 22 августа. Планируется, что мероприятие состоится на десятках площадок, в том числе в парках «Красная Пресня» и «Дружба», на Бульварном кольце.

«Москвичи и гости столицы смогут узнать об истории, увидеть разные эпохи, начиная от каменного века, заканчивая 80-ми годами 20-го века», — отметил Немерюк, подчеркнув, что реставраторы подготовили обширную программу.

Гости фестиваля смогут узнать о быте разных народов, увидеть реконструкцию исторических событий. Также у горожан будет возможность принять участие в мастер-классах.

Отметим, фестиваль под названием «Времена и Эпохи» проходит в столице уже в восьмой раз, в рамках мероприятия реконструкторы будут бороться за девять грантов по миллиону рублей.