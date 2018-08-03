Кондиционерами оборудовали 40% поездов в московском метро
Москва, 3 августа. Кондиционеры установили почти в 40% поездов московского метрополитена. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной подземки.
Более двух тысяч вагонов серий «Москва», «Ока» и «Русич» курсируют по маршрутам с установленными кондиционерами, которые спасают жителей и гостей города от жары.
Так, на Кольцевой, Калининской, Серпуховско-Тимирязевской 100% вагонов оборудованы кондиционерами, на Таганско-Краснопресненской — 50%, на Бутовской — 36%, на Филевской — 23%, а на Рижской линии — 14%.
«При каждом заходе составов в депо кондиционеры проходят обязательную проверку. Работники метрополитена проверяют их работу в различных режимах и по регламенту производят замену фильтрующих элементов», — рассказали в пресс-службе.