В московском районе Соколиная гора обновили 25 контейнерных площадок‍

Москва, 3 августа. Порядка 25 контейнерных площадок обновили и реконструировали в московском районе Соколиная гора летом текущего года. Соответствующую информацию передает пресс-служба префектуры Восточного административного округа Москвы.

«В начале года было решено провести замену 49 площадок, но по просьбе жителей и при содействии муниципальных депутатов Соколиной горы принято решение о включении в этот список еще 13 адресов», — отмечается в сообщении.

Работы проводили в рамках летнего благоустройства. Так, старые конструкции заменили на кирпичные с навесами. К настоящему моменту полностью выполнены поставленные задачи по реконструкции и обновлению на Измайловском шоссе, на улицах Ткацкая, Борисовская, Зверинецкая, Фортунатовская и на 9-й улице Соколиной Горы.

Напомним, специалисты уже на 40% выполнили работы по благоустройству исторического прохода в Парк Горького с Ленинского проспекта в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.