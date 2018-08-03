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Общество
В московском районе Соколиная гора обновили 25 контейнерных площадок‍
Общество
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    В московском районе Соколиная гора обновили 25 контейнерных площадок‍

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    В московском районе Соколиная гора обновили 25 контейнерных площадок‍

    Москва, 3 августа. Порядка 25 контейнерных площадок обновили и реконструировали в московском районе Соколиная гора летом текущего года. Соответствующую информацию передает пресс-служба префектуры Восточного административного округа Москвы.

    «В начале года было решено провести замену 49 площадок, но по просьбе жителей и при содействии муниципальных депутатов Соколиной горы принято решение о включении в этот список еще 13 адресов», — отмечается в сообщении.

    Работы проводили в рамках летнего благоустройства. Так, старые конструкции заменили на кирпичные с навесами. К настоящему моменту полностью выполнены поставленные задачи по реконструкции и обновлению на Измайловском шоссе, на улицах Ткацкая, Борисовская, Зверинецкая, Фортунатовская и на 9-й улице Соколиной Горы.

    Напомним, специалисты уже на 40% выполнили работы по благоустройству исторического прохода в Парк Горького с Ленинского проспекта в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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