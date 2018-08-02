В Москве обновят облик здания Детского музыкального театра юного актера

Москва, 2 августа. Строители приступили к обустройству площадки для проведения работ по реконструкции здания Детского музыкального театра юного актера, который имеет историческую ценность. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства мэрии Москвы.

По данным ведомства, фасад здания обновят без существенных переделок ввиду того, что он выступает неотъемлемой частью ансамбля улицы. В ходе ремонтных работ будет обновлена одна из двух частей здания, которое разделено на административный блок и сам театр.

Проект реконструкции включает в себя замену кровли, постройку новой шестиэтажной пристройки и надстройки трех этажей. Новый облик получат помещения театра, где установят современное оборудование, передает «Политэксперт».

Отмечается, что завершение работ запланировано на следующий год, тогда театр откроет двери своим зрителям.

Напомним, реконструкция исторических объектов российской столицы стала одним из ключевых направлений действующей мэрии Москвы. Благодаря усилиям властей города, с 2011 по 2017 годы спасли свыше 900 памятников архитектуры.

Ранее стало известно о том, что работы по благоустройству исторического прохода в Парк Горького с Ленинского проспекта в Москве завершатся в августе.