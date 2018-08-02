Пенсионеры в Москве и области оформили более 77 тыс. льготных билетов на электрички
Москва, 2 августа. Более 77 тысяч льготных билетов на проезд в пригородных электричках оформили пенсионеры Москвы и области за 1 августа.
Соответствующую информацию передает пресс-служба главного оператора пригородных железнодорожных перевозок в столице «Центральная пригородная пассажирская компания».
Соответствующее соглашение на три года было подписано в рамках правительств Москвы и Московской области. Право бесплатного проезда получили 2,8 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона — жители столицы, а 1,2 миллиона — жители области.
«Для оформления бесплатных билетов пассажирам необходимо иметь социальную карту с подключенным к ней транспортным приложением. Подключить его можно в кассах на станциях ЦППК в Москве и Московской области», — сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».