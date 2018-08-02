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Власти Москвы оценили положительную динамику промышленного развития столицы
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    Власти Москвы оценили положительную динамику промышленного развития столицы

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    Власти Москвы оценили положительную динамику промышленного развития столицы

    Москва, 2 августа. Индекс промышленного производства ряда обрабатывающих отраслей в российской столице вырос на 25,7% с начала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

    По данным ведомства, первое полугодие текущего года ознаменовалось наибольшим ростом в обрабатывающем секторе промышленности столицы. Максимальную положительную динамику зафиксировали в производстве электрооборудования, транспортных средств и химических веществ. Темпы прироста также наблюдаются в производстве легковых автомобилей, холодильного и вентиляционного оборудования и других отраслях, передает «Экономика сегодня».

    «Промышленное развитие города идет динамично, с превышением прошлогодних темпов», — обратили внимание в департаменте.

    Стоит отметить, что положительная динамика роста показателей отраслей в российской столице во многом началась после принятого три года назад закона «О промышленной политике города Москвы». В итоге с 2012 года в столице выросло число технопарков и резидентов, что дало городу новые рабочие места и налоговые поступления.

    Напомним, власти Москвы ранее сообщили о планах на строительство в городе 58 станций метрополитена, 135 километров линий метро и 6 электродепо, которые возведут для горожан в течение пяти лет.

    Автор: Екатерина Кухарева
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