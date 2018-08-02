За и против: как тема самостроя стала одной из главных интриг выборов мэра Москвы

Тема самостроя в Москве уже несколько лет циркулирует в столичном информационном пространстве, ее активно обсуждает московская общественность, вставая по разные стороны баррикад. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Например, кандидат в мэры Москвы, бывший миллиардер из списка Forbes и возможный будущий банкрот Михаил Балакин сообщил, что провел накануне встречу с владельцами снесенных торговых павильонов, пообещав выплатить им компенсации. По его мнению, москвичи лишились мест для покупок и получения услуг. «Элементарно — сделать ключи, починить обувь, купить воды можно было по пути на работу или с работы», — добавил он.

Напомним, власти Москвы 9 февраля 2016 года снесли 97 расположенных у станций метро павильонов, которые ранее были признаны самостроем. Уже в 2017 году прошла пятая волна сноса самостроя.

В свою очередь действующий мэр Сергей Собянин позицию давно обозначил:

«Пытались договориться (с представителями самостроя. — Прим. ФАН) не один год. Абсолютно бесполезный процесс».

При этом мэр Москвы подчеркивает, что многие из снесенных строений действительно угрожали жизни и здоровью москвичей, а среди их собственников были лица, связанные с криминалом.

Федеральное агентство новостей связалось с другими кандидатами в мэры Москвы с целью прояснить их позицию по самострою.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Вадим Кумин в комментарии ФАН в целом поддержал позицию московских властей в этом вопросе.

«Самострой надо ликвидировать. В любом случае. Но здесь есть такая ситуация, что бывает правовая коллизия, которая возникла не по вине предпринимателей. Здесь обязательно нужно вести консультации, что-то им предоставлять. Но самостроя в Москве не может быть. Это факт. Нужно компенсировать им потерю либо предоставить новое место. Это должно быть предусмотрено. Просто бульдозером сносить нельзя», — пояснил Вадим Кумин.

Для муниципального депутата от партии «Справедливая Россия» Ильи Свиридова этот вопрос оказался достаточно сложным. Кандидат в мэры Москвы не смог дать однозначного ответа.

«Вы хотите, чтобы одним махом Москву лишили самостроя? Надо разбираться в каждом конкретном случае. К этому вопросу трудно подходить по-хрущевски. Бывают разные ситуации. Это очень непростая тема. Всегда нужно внимательно подходить, анализировать документы, изучать судьбу каждого конкретного объекта. Этим должны заниматься профессионалы», — высказал свою позицию ФАН Илья Свиридов.

Таким образом, вырисовываются две противоположные друг другу позиции. С одной стороны Сергей Собянин, который выступает против самостроя. И его позиции есть объективные объяснения. Глава города, по его же словам, выступает за безопасную, красивую, удобную, современную Москву.

«Именно с этой целью мы убрали уродливую уличную рекламу, избавились от нагромождения ларьков, благоустраиваем пешеходные улицы, дворы, парковки, постепенно освобождаем московское небо от паутины проводов. Эта работа требует последовательности и решительности», — заявлял ранее Сергей Собянин.

С другой стороны, мы видим Михаила Балакина, который категорически против сноса самостроя. Эти две позиции совершенно противоположны друг другу, это столкновение интересов.

Независимый политический аналитик Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что Сергей Собянин и Михаил Балакин — это представители диаметрально противоположных направлений.