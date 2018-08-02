За выдвижением Балакина могла стоять Елена Батурина — политолог

Москва, 2 августа. Бывшего владельца строительной компании «Су-155» Михаила Балакина, который баллотируется на пост мэра Москвы, принято связывать с командой экс-главы столичной мэрии Юрия Лужкова. Однако на самом деле за выдвижением бизнесмена может стоять супруга Лужкова Елена Батурина, считает политтехнолог Андрей Богданов.

На это указывает и то, что сам Лужков опроверг свою связь с Балакиным и даже нелестно отозвался о бизнесмене.

«Я так понимаю, что занимались этим люди Батуриной. А у Лужкова с Батуриной по-разному складываются взгляды на политику», — полагает эксперт.

Богданов также отметил, что у Балакина есть своя предвыборная программа, однако из-за плохой работы его пресс-секретаря, который не выходит на контакт с прессой, о ней никто не знает, передает «Политика сегодня».

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком снял с регистрации кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина, поскольку часть муниципальных депутатов в последний момент отозвала свои подписи в его поддержку. Однако впоследствии бизнесмен опротестовал данное решение в суде и добился того, что его вновь включили в список официальных участников выборов.