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Мужчина устроил поножовщину в автобусе на севере Москвы
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    Мужчина устроил поножовщину в автобусе на севере Москвы

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    Мужчина устроил поножовщину в автобусе на севере Москвы

    Москва, 2 августа. Смертельное происшествие случилось на севере Москвы: безработный пассажир ранил ножом двоих мужчин во время ссоры в рейсовом автобусе, один человек скончался.

    «В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый нанес ножом незнакомому мужчине колото-резаное ранение», — подчеркивается в сообщении старшего помощника руководителя ГСУСК Юлии Ивановой.

    Инцидент случился днем 1 августа на Коровинском шоссе в районе дома 13: 56-летний мужчина напал с ножом на двоих пассажиров, один из которых позже скончался в реанимационном отделении.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый полностью признал свою вину, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

    Автор: Алексей Громов
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