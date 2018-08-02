Мужчина устроил поножовщину в автобусе на севере Москвы

Москва, 2 августа. Смертельное происшествие случилось на севере Москвы: безработный пассажир ранил ножом двоих мужчин во время ссоры в рейсовом автобусе, один человек скончался.

«В ходе внезапно возникшей ссоры обвиняемый нанес ножом незнакомому мужчине колото-резаное ранение», — подчеркивается в сообщении старшего помощника руководителя ГСУСК Юлии Ивановой.

Инцидент случился днем 1 августа на Коровинском шоссе в районе дома 13: 56-летний мужчина напал с ножом на двоих пассажиров, один из которых позже скончался в реанимационном отделении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, подозреваемый полностью признал свою вину, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.