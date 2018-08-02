Проход в Парк Горького благоустроят в августе

Москва, 2 августа. Специалисты уже на 40% выполнили работы по благоустройству исторического прохода в Парк Горького с Ленинского проспекта в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время продолжаются работы по прокладке кабельной канализации для наружного освещения. Также специалисты устанавливают гранитный бортовой камень и мостят тротуары гранитными плитами.

«На территории будущего променада протяженностью 290 метров начато устройство насыпных дорожек и клумб под цветники. Затем в новой пешеходной зоне установят порядка 100 опор освещения», — подчеркнул Петр Бирюков.

Планируется, что работы завершат в августе, а осенью на территории высадят деревья и кустарники, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, здание Детского музыкального театра юного актера в столице России планируют реконструировать.