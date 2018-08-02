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Детский музыкальный театр юного актера отреставрируют в Москве
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    Детский музыкальный театр юного актера отреставрируют в Москве

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    Детский музыкальный театр юного актера отреставрируют в Москве

    Москва, 2 августа. Здание Детского музыкального театра юного актера в столице России планируют реконструировать. Соответствующую информацию передают в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.

    В настоящее время стартовали подготовительные работы: строительную площадку огораживают, устраивают бытовой городок, демонтируют конструкции внутренних стен и перегородок.

    Планируется, что будет проведена реконструкция трехэтажного здания, также запланировано строительство шестиэтажной пристройки и надстройка трех этажей. Так, в театре будут зрительный зал на 248 мест, гримерные, мастерские, костюмерные и медпункт.

    «В связи с тем, что здание имеет историческую ценность и является неотъемлемой частью ансамбля улицы, фасад было решено оставить в существующем виде, выполнив реконструкцию и капитальный ремонт», — подчеркивается в сообщении.

    Автор: Ксения Пудовкина
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