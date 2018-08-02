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Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
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    МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

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    МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

    Москва, 2 августа. Жителей и гостей России предупредили о том, что в четверг, 2 августа, ожидается сильнейшая жара. Соответствующее сообщение передало МЧС России по Москве.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 2 августа с 10:00 до 17:00 в Москве ожидается сильная жара…», — подчеркивается в сообщении.

    Столбик термометра поднимется до 32 градусов плюсом в дневное время суток. Жителей города просят быть аккуратными, пить больше воды и избегать длительного нахождения на солнце. Также стоит носить головной убор и одежду светлых оттенков.

    Автор: Ксения Пудовкина
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