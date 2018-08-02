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Вход в музей «Московский транспорт» можно оплатить картой «Тройка»
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    Вход в музей «Московский транспорт» можно оплатить картой «Тройка»

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    Вход в музей «Московский транспорт» можно оплатить картой «Тройка»

    Москва, 2 августа. Жители и гости столицы России смогут попасть в музей «Московский транспорт» по карте «Тройка». Соответствующую информацию передает «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы».

    Для этого необходимо приложить транспортную карту к считывателю турникета. Сумма, равная стоимости билета, спишется с ее баланса.

    «Сегодня карта «Тройка» есть почти у каждого жителя столицы. Стоимость прохода по карте составит 400 рублей», — подчеркнул директор по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгений Жигунов.

    Он также отметил, что данное нововведение позволит увеличить количество посетителей музея и пользователей карты.

    Ранее сообщалось о том, что проездные карты «Тройка-Подорожник» смогут приобрести пассажиры скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Северной столицей и Москвой.

    Автор: Ксения Пудовкина
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