Вход в музей «Московский транспорт» можно оплатить картой «Тройка»

Москва, 2 августа. Жители и гости столицы России смогут попасть в музей «Московский транспорт» по карте «Тройка». Соответствующую информацию передает «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы».

Для этого необходимо приложить транспортную карту к считывателю турникета. Сумма, равная стоимости билета, спишется с ее баланса.

«Сегодня карта «Тройка» есть почти у каждого жителя столицы. Стоимость прохода по карте составит 400 рублей», — подчеркнул директор по коммерческой деятельности Мосгортранса Евгений Жигунов.

Он также отметил, что данное нововведение позволит увеличить количество посетителей музея и пользователей карты.

Ранее сообщалось о том, что проездные карты «Тройка-Подорожник» смогут приобрести пассажиры скоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Северной столицей и Москвой.