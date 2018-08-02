Новые поликлиники построят в пяти округах Москвы до конца года

Москва, 2 августа. Новые поликлиники появятся в пяти округах Москвы до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Планируется, что по две поликлиники откроются на севере и северо-востоке Москвы, по одной введут в эксплуатацию в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах. Порядка 2,8 тысяч человек в смену будут посещать семь поликлиник, которые, отметим, строятся за счет бюджета города.

Подчеркнем, что с начала года введены в эксплуатацию диагностический корпус международного медицинского кластера в Сколково, Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта медицинского университета имени Пирогова, поликлиника в поселении Внуковское. Кроме этого, работы по реконструкции провели в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское.