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Новые поликлиники построят в пяти округах Москвы до конца года
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    Новые поликлиники построят в пяти округах Москвы до конца года

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    Новые поликлиники построят в пяти округах Москвы до конца года

    Москва, 2 августа. Новые поликлиники появятся в пяти округах Москвы до конца 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

    Планируется, что по две поликлиники откроются на севере и северо-востоке Москвы, по одной введут в эксплуатацию в Центральном, Восточном и Юго-Восточном административных округах. Порядка 2,8 тысяч человек в смену будут посещать семь поликлиник, которые, отметим, строятся за счет бюджета города.

    Подчеркнем, что с начала года введены в эксплуатацию диагностический корпус международного медицинского кластера в Сколково, Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта медицинского университета имени Пирогова, поликлиника в поселении Внуковское. Кроме этого, работы по реконструкции провели в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское.

    Автор: Ксения Пудовкина
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