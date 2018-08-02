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Уголовное дело возбудили после нападения тибетского мастифа на ребенка в Подмосковье
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    Уголовное дело возбудили после нападения тибетского мастифа на ребенка в Подмосковье

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    Уголовное дело возбудили после нападения тибетского мастифа на ребенка в Подмосковье

    Москва, 2 августа. Следствие разбирается в обстоятельствах нападения тибетского мастифа на ребенка в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. Соответствующую информацию передает помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

    Тибетский мастиф напал на 11-летнюю девочку в середине июля на одной из улиц Талдома. Однако об этом инциденте стало известно только после сюжета, вышедшего в эфире федерального телеканала​​​. Ребенок получил множественные раны и ссадины в области спины и плеч.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», санкции по которой представляют собой штраф, обязательные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы до трех лет и шести месяцев соответственно.

    Автор: Алексей Громов
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