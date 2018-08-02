Уголовное дело возбудили после нападения тибетского мастифа на ребенка в Подмосковье

Москва, 2 августа. Следствие разбирается в обстоятельствах нападения тибетского мастифа на ребенка в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. Соответствующую информацию передает помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Тибетский мастиф напал на 11-летнюю девочку в середине июля на одной из улиц Талдома. Однако об этом инциденте стало известно только после сюжета, вышедшего в эфире федерального телеканала​​​. Ребенок получил множественные раны и ссадины в области спины и плеч.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», санкции по которой представляют собой штраф, обязательные или исправительные работы, ограничение или лишение свободы до трех лет и шести месяцев соответственно.