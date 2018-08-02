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Ночной велопарад в Москве соберет порядка 20 тысяч человек
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    Ночной велопарад в Москве соберет порядка 20 тысяч человек

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    Ночной велопарад в Москве соберет порядка 20 тысяч человек

    Москва, 2 августа. Ночной велопарад пройдет в субботу, 4 августа, в столице России. Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от представителя проекта по развитию велокультуры Let's bike it!

    Около 20 тысяч человек примут участие в четвертом ночном московском велопараде, который пройдет в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах.

    Планируется, что сбор участников состоится в 22.00 на Суворовской площади, старт будет дан в 23.00. Скорость колонны не превысит 15 километров в час. Участниками могут стать все желающие, на велосипедах которых установлены передний и задний фонари.

    «Колонна велосипедистов проедет по центральным улицам города и финиширует в самом центре столицы — на Болотной площади. Протяжённость маршрута составит 21 километр», — рассказали организаторы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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