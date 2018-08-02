В Москве построят 58 станций метро за пять лет

Москва, 2 июля. В течение пяти лет в Москве построят 58 станций, 135 километров линий метро и шесть электродепо. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные от заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Так, капитализация жилья в районах, где появились станции метро, выросла от 12 до 20%, рассказал Хуснуллин, отметив, что комплексное развитие транспортной инфраструктуры — основа развития территорий.

Он также подчеркнул, что настоящий прорыв в развитии транспортной системы намечен на 2023 год.