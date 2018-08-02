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В Москве построят 58 станций метро за пять лет
Россия
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    В Москве построят 58 станций метро за пять лет

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    В Москве построят 58 станций метро за пять лет

    Москва, 2 июля. В течение пяти лет в Москве построят 58 станций, 135 километров линий метро и шесть электродепо. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные от заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

    Так, капитализация жилья в районах, где появились станции метро, выросла от 12 до 20%, рассказал Хуснуллин, отметив, что комплексное развитие транспортной инфраструктуры — основа развития территорий.

    Он также подчеркнул, что настоящий прорыв в развитии транспортной системы намечен на 2023 год.

    «С учетом реализации проектов Большого кольца метро, новых радиальных веток, Московских центральных диаметров общая протяженность линий подземного и наземного метро составит тысячу километров», — рассказал Хуснуллин.

    Автор: Ксения Пудовкина
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