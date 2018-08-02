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Спектакль «Дон Кихот»‍ покажут москвичам на «Летних балетных сезонах»
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    Спектакль «Дон Кихот»‍ покажут москвичам на «Летних балетных сезонах»

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    Спектакль «Дон Кихот»‍ покажут москвичам на «Летних балетных сезонах»

    Москва, 2 августа. Ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева стартовал в Москве.

    Спектакль «Дон Кихот» в рамках «Летних балетных сезонов» покажут на сцене театра «Новая Опера» в пятницу, 3 августа. Постановку представит Театр классического балета Смирнова-Голованова.

    Также в программе не только классический «Щелкунчик», но и авторские постановки театра — «Спартак», «Коппелия», и «Жизель». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

    «Мы старались сделать программу максимально разнообразной. Продажи билетов показывают интерес к фестивалю, большая часть мест уже выкуплена», — рассказала художественный руководитель театра, балетмейстер, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина.

    Отметим, балет «Спартак» станет завершающей постановкой фестиваля, зрители увидят его 31 августа.

    Автор: Ксения Пудовкина
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