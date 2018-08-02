Спектакль «Дон Кихот»‍ покажут москвичам на «Летних балетных сезонах»

Москва, 2 августа. Ежегодный летний фестиваль Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева стартовал в Москве.

Спектакль «Дон Кихот» в рамках «Летних балетных сезонов» покажут на сцене театра «Новая Опера» в пятницу, 3 августа. Постановку представит Театр классического балета Смирнова-Голованова.

Также в программе не только классический «Щелкунчик», но и авторские постановки театра — «Спартак», «Коппелия», и «Жизель». Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Мы старались сделать программу максимально разнообразной. Продажи билетов показывают интерес к фестивалю, большая часть мест уже выкуплена», — рассказала художественный руководитель театра, балетмейстер, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина.

Отметим, балет «Спартак» станет завершающей постановкой фестиваля, зрители увидят его 31 августа.