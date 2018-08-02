Свыше 30 млн пассажиров перевез трамвай «Витязь-М» с начала года в Москве

Москва, 2 августа. Более 30 миллионов человек перевез трамвай «Витязь-М» с начала 2018 года в столице России. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные заместителя мэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Порядка миллиона пассажиров пользуются трамваем «Витязь-М», который является общественным транспортом нового поколения, оснащенным «самым современным оборудованием». В общей сложности, с начала своей работы трамвай перевез порядка 60 миллионов человек.