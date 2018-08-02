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Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
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    Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

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    Два человека погибли при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

    Москва, 2 августа. При пожаре на улице Ухтомской, что на юго-востоке российской столицы, погибли два человека.

    Как сообщается, пожар начался на втором этаже дома №11, загорелись личные вещи проживающих в квартире людей, а также мебель, стоявшая в комнате. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

    По предварительным данным, жертвами огня стали два человека. Это – пожилой мужчина, а также его сиделка. Женщина отравилась угарным газом, а пенсионер не смог выбраться из помещения самостоятельно.

    На месте происшествия работают представители экстренных служб. Причины пожара выясняются.

    Автор: Константин Терехов
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