Опубликовано видео последствий ДТП с участием Skoda и микроавтобуса на МКАД

Москва, 2 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с последствиями дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Skoda и микроавтобуса на 1-м километре МКАД в Москве.

По словам источника ФАН, легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в четверг утром на 1-м километре МКАД в российской столице. От сильного удара микроавтобус опрокинулся на бок. По предварительным данным, пострадали три человека.

В настоящее время выясняются все подробности и причины аварии.