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Опубликовано видео последствий ДТП с участием Skoda и микроавтобуса на МКАД
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    Опубликовано видео последствий ДТП с участием Skoda и микроавтобуса на МКАД

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    Опубликовано видео последствий ДТП с участием Skoda и микроавтобуса на МКАД

    Москва, 2 августа. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с последствиями дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Skoda и микроавтобуса на 1-м километре МКАД в Москве.

    По словам источника ФАН, легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в четверг утром на 1-м километре МКАД в российской столице. От сильного удара микроавтобус опрокинулся на бок. По предварительным данным, пострадали три человека.

    В настоящее время выясняются все подробности и причины аварии.

    Автор: Дана Балан
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