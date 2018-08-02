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Общество
Движение в центре Москвы будет ограничено на время празднования Дня ВДВ
Общество
Движение в центре Москвы будет ограничено на время празднования Дня ВДВ
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    Движение в центре Москвы будет ограничено на время празднования Дня ВДВ

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    Движение в центре Москвы будет ограничено на время празднования Дня ВДВ

    Москва, 2 августа. В центре столицы России на время празднования Дня воздушно-десантных войск будет ограничено движение транспорта.

    Как сообщили в управлении ГИБДД по Москве, в частности с шести утра и до четырех вечера нельзя будет проехать на участке улицы Ильинка – от Биржевой площади до Красной площади.

    Водителей просят планировать маршруты с учетом изменений, а также строго следовать указаниям дорожных знаков и не нарушать правила дорожного движения, сообщает «Вечерняя Москва».

    Напомним, что ко Дню воздушно-десантных войск на интернет-портале российского оборонного ведомства были опубликованы уникальные исторические документы об истории создания и становления ВДВ.

    Автор: Константин Терехов
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