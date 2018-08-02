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Собянин предложил решать проблемы столицы по отдельным районам
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    Собянин предложил решать проблемы столицы по отдельным районам

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    Собянин предложил решать проблемы столицы по отдельным районам

    Москва, 2 августа. В Москве предлагается равномерно развивать городские районы, так как множество предложений от жителей касается конкретных вопросов, связанных с каждой территорией, сообщает пресс-служба избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

    Собянин обратил внимание на то, что проблемы надо рассматривать в каждом конкретном случае, то есть по городским районам. «В среднем эти проблемы не решить, их нужно решать с привязкой к конкретному району», — подчеркнул он.

    По словам Собянина, сообщает РИАМО, его избирательный штаб получает огромное количество наказов, которые касаются проблем конкретных районов, улиц, домов.

    Основными направлениями в развитии районов являются вопросы единой дорожной сети, обустройства велосипедных дорожек и целый комплекс других проектов. По задумке Собянина, программа развития каждого отдельного района столицы должна стать документом, в который можно будет вносить правки и предложения.

    Собянин предложил решать проблемы столицы по отдельным районам

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Собянина в связи с тем, что столица возглавила рейтинг ООН по индексам предоставления электронных услуг.

    Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

    Автор: Олеся Волкова
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