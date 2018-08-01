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«Повторения блэкаута не будет»: в Москве объявили о замене устаревших электросетей
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    «Повторения блэкаута не будет»: в Москве объявили о замене устаревших электросетей

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    «Повторения блэкаута не будет»: в Москве объявили о замене устаревших электросетей

    Москва, 1 августа. Власти Москвы объявили о масштабной программе по замене устаревших электросетей.  

    Столичный мэр Сергей Собянин анонсировал в ходе визита на электроподстанцию «Елоховская» запуск экологической программы по замене устаревших кабелей. Градоначальник отметил, что масляные кабельные сети, которые установлены в столицы, сложны в эксплуатации и экологически небезопасны для города.

    Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов в интервью «Политика Сегодня» заявил, что проблема существования масляных кабельных сетей старая, и ее нужно решать. По его словам, необходимо проводить реконструкцию и замену старого оборудования на новое.

    Напомним, в 2005 году произошла крупная авария в столичной энергоситсеме. Бездумное подключение к изношенным московским сетям все новой и новой недвижимости обернулось пожаром на подстанции «Чагино», который привел к московскому блэкауту: тысячи пассажиров метро оказались заблокированы в остановившихся поездах, была парализована работа многих коммерческих и государственных компаний, было нарушено железнодорожное сообщение. Кроме того, порядка семи миллионов горожан остались без электричества из-за этой аварии.

    Борисов уверен, что теперь техногенная авария в столице не произойдет, так как с того времени многое исправили в московской энергосистеме.

    «Повторения такой аварии не будет. Подстанция «Чагино»  — это маленький элемент в этом. Да, там стояло оборудование 1957 года. Были режимные проблемы. Но все они устранены», — резюмировал эксперт.

    Автор: Дарья Смолина
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