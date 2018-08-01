«Повторения блэкаута не будет»: в Москве объявили о замене устаревших электросетей

Москва, 1 августа. Власти Москвы объявили о масштабной программе по замене устаревших электросетей.

Столичный мэр Сергей Собянин анонсировал в ходе визита на электроподстанцию «Елоховская» запуск экологической программы по замене устаревших кабелей. Градоначальник отметил, что масляные кабельные сети, которые установлены в столицы, сложны в эксплуатации и экологически небезопасны для города.

Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов в интервью «Политика Сегодня» заявил, что проблема существования масляных кабельных сетей старая, и ее нужно решать. По его словам, необходимо проводить реконструкцию и замену старого оборудования на новое.

Напомним, в 2005 году произошла крупная авария в столичной энергоситсеме. Бездумное подключение к изношенным московским сетям все новой и новой недвижимости обернулось пожаром на подстанции «Чагино», который привел к московскому блэкауту: тысячи пассажиров метро оказались заблокированы в остановившихся поездах, была парализована работа многих коммерческих и государственных компаний, было нарушено железнодорожное сообщение. Кроме того, порядка семи миллионов горожан остались без электричества из-за этой аварии.

Борисов уверен, что теперь техногенная авария в столице не произойдет, так как с того времени многое исправили в московской энергосистеме.