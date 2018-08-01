Похищенного из Булгаковского Дома кота Бегемота нашел полицейский

Москва, 1 августа. Пропавшего днем 1 августа кота Бегемота из Булгаковского Дома нашел герой-участковый Вячеслав Булавин. Бегемот цел и невредим, но похитительница украла ошейник.

Кота нашел лейтенант полиции и вернул в музей. По словам директора, определить напуган кот или нет невозможно, Бегемот сразу ринулся к миске с едой.

Ранее очевидцы сообщили, что кота Бегемота похитила женщина в белом платье. Она схватила Бегемота и ринулась к парку Аквариум.

Поиски кота продолжались несколько часов. Музей отменил все экскурсии из-за пропажи «штатного сотрудника».