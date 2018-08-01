Москва, 1 августа. Дни Орловской области пройдут в столице 9 и 10 августа. В рамках мероприятия пройдут выставки, концерты и деловые встречи. Об этом рассказал глава департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

«У нас с Орловщиной давние и добрые отношения. Как всегда, Дни начнутся с возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата делегацией Орловской области и представителями Москвы», — сообщил Сучков.

По словам главы департамента, в столице пройдут деловые круглые столы, а также культурная программа. В столицу приедут мастера искусств из Орловской области, а в Доме художника откроется выставка картин орловских художников.

Глава администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов отметил, что подобное мероприятие даст дополнительный импульс для развития отношения двух регионов. В рамках Дней Орловской области пройдет встреча мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Орловской области Андрея Клычкова.