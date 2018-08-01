Свидетели рассказали, что кота Бегемота из Булгаковского дома украла женщина в белом платье

Москва, 1 августа. Очевидцы рассказали ФАН, что кота Бегемота из Булгаковского дома украла женщина в белом платье. Похитительница схватила черного кота и убежала в сторону сада Аквариум.

Директор музея Николай Голубев подал заявление в полицию по факту кражи животного из Булгаковского дома на Большой Садовой, 10. На место присшествия выезжала группа оперативников.

Сегодня в музее отменили все экскурсии, все сотрудники ищут «штатного работника» кота Бегемота, в том числе и на Патриарших прудах.

Коту 13 лет, он привит, но не чипирован. По словам сотрудников музея, у него были проблемы с почками — долго лечили, поэтому решили лишний раз не травмировать животное чипированием.

Ранее сотрудники музея опубликовали информацию о краже кота из музея-театра «Булгаковский Дом». Кот живет в музее с 2005 года и находится под наблюдением личного врача.