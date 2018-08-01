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Парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве
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    Парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве

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    Парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве

    Москва, 1 августа. Спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в поселении Кленовское в новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

    «Парк имеет площадь 21 гектар и расположен в поселении Кленовское, в 10 километрах от Варшавского шоссе», — говорится в сообщении.

    Благоустроить парк планируют в 2019 году. На территории парка предусмотрен водоем с лодочной станцией, скамейки и зоны отдыха.

    Контракт благоустройство заключен на 15 лет с частным предпринимателем. Он обустроит территорию физкультурно-оздоровительно парка, проведет санитарную очистку леса, при этом сохранив существующие деревья.

    Зеленая зона расположена в новой Москве на площади 75 тысяч гектаров. На территории планируют создать более 80 парков различной тематики.

    Автор: Софья Куликова
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