Парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в новой Москве

Москва, 1 августа. Спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья» с лодочной станцией появится в поселении Кленовское в новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы.

«Парк имеет площадь 21 гектар и расположен в поселении Кленовское, в 10 километрах от Варшавского шоссе», — говорится в сообщении.

Благоустроить парк планируют в 2019 году. На территории парка предусмотрен водоем с лодочной станцией, скамейки и зоны отдыха.

Контракт благоустройство заключен на 15 лет с частным предпринимателем. Он обустроит территорию физкультурно-оздоровительно парка, проведет санитарную очистку леса, при этом сохранив существующие деревья.

Зеленая зона расположена в новой Москве на площади 75 тысяч гектаров. На территории планируют создать более 80 парков различной тематики.