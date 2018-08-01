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Власти Москвы не планируют повышать цены на парковку
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    Власти Москвы не планируют повышать цены на парковку

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    Власти Москвы не планируют повышать цены на парковку

    Москва, 1 августа. Власти Москвы не планируют повышать плату за парковку в столице. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, действующие цены на парковку эффективные и повышать их нет необходимости.

    Также Ликсутов отметил, что мониторинг занятых мест проводится ежедневно.

    «Конкретно сейчас, летом, свободные места есть. Во-первых, машин меньше. И места есть, пусть не конкретно около места, куда вам надо пойти, но на соседней улице точно есть, даже если взять те же насыщенные Патриаршие пруды, Неглинная улица, где всегда проблемы, даже там есть», — отметил Ликсутов.

    Заммэра рассказал, что на данный момент занято 85% мест, свободными остаются 15%, иногда цифра доходит и до 20%.

    Автор: Софья Куликова
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