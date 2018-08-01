Торговый центр с террасой построят в столичном Митино

Москва, 1 августа. Столичные власти выдали разрешение на строительство торгового центра у московского метро «Митино». Площадь торгового центра составит 6,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Трехэтажный ТЦ построят на Митинской улице. Возвести комплекс планируют в 2019 году.

Ранее комплекс планировал возвести застройщик ООО «АМС Металл-инвест» в 2015 году. Однако строительство приостановили в 2016 году из-за жалоб местных жителей.