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Торговый центр с террасой построят в столичном Митино
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    Торговый центр с террасой построят в столичном Митино

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    Торговый центр с террасой построят в столичном Митино

    Москва, 1 августа. Столичные власти выдали разрешение на строительство торгового центра у московского метро «Митино». Площадь торгового центра составит 6,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

    Трехэтажный ТЦ построят на Митинской улице. Возвести комплекс планируют в 2019 году.

    Ранее комплекс планировал возвести застройщик ООО «АМС Металл-инвест» в 2015 году. Однако строительство приостановили в 2016 году из-за жалоб местных жителей.

    Автор: Софья Куликова
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