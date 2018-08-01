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Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Кумин представил свою программу
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    Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Кумин представил свою программу

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    Кандидат на пост мэра Москвы от КПРФ Кумин представил свою программу

    Москва, 1 августа. Кандидат на пост столичного мэра от КПРФ Вадим Кумин в среду представил свою предвыборную программу, получившую название «Москва — это люди. План Вадима Кумина».

    «Она включает в себя 12 тезисов», — пояснил кандидат в ходе пресс-конференции.

    По словам Кумина, в документе затрагиваются проблемы обманутых дольщиков, вопросы, связанные с градостроительной политикой и здравоохранением, образованием, экологией, городским бюджетом и ЖКХ.

    Выборы столичного мэра состоятся 9 сентября. В настоящее время зарегистрированы пять кандидатов – действующий московский градоначальник Сергей Собянин, глава Таганского муниципального округа Илья Свиридов, который участвует от партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин.

    Ранее сообщалось, что партия «Яблоко» не станет принимать участие в выборах мэра Москвы в 2018 году, поскольку не смогла подобрать кандидата.

    Автор: Василий Котов
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