Человек упал с 350-метровой башни бизнес-центра «Москва-Сити»

Москва, 1 августа. Человек выпал из башни «Око» столичного бизнес-центра «Москва-Сити». Видео с места трагедии оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, трагедия произошла в южной башне «Око», чья высота составляет 350 метров. Детали происшествия в настоящее время неизвестны. Человек погиб на месте от полученных при падении травм. Его личность на данный момент не установлена.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео, которое заснял один из водителей, проезжающих рядом с бизнес-центром «Москва Сити» автомобилей. На кадрах видно, что месте работают правоохранительные органы и медики.

В январе этого года молодой человек упал с 83-го этажа одного из небоскребов «Москва-Сити». Предполагалось, что это была неудачная попытка сделать селфи на высоте.