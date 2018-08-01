Меню
Общество
Часть доходного дома Семенкевича в Москве выставили на торги
Происшествия
Появилось новое видео с места падения самолета «Корвет» под Серпуховом
Следующая новость
Загрузка...

    Часть доходного дома Семенкевича в Москве выставили на торги

    217

    Часть доходного дома Семенкевича в Москве выставили на торги

    Москва, 1 августа. Помещение в доходном доме В.Н. Семенкевича в центре Москвы выставили на торги. В 1905 году в здании размещалась редакция газеты «Вперед», которая принадлежала большевикам.

    «Участникам заявочной кампании стоит обратить внимание на особенности приватизации объектов культурного наследия — помещения продаются с условием их дальнейшего сохранения в соответствии с актом технического состояния и охранными обязательствами», — отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

    Помещение площадью 100,1 квадратных метров находится на шестом этаже дома 22/2 на Большой Никитской улице. Заявку на участие в торгах можно подать до 11 сентября. Победителя выберут 17 сентября. Предложение о цене участники будут подавать в запечатанных конвертах.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.