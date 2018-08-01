Часть доходного дома Семенкевича в Москве выставили на торги

Москва, 1 августа. Помещение в доходном доме В.Н. Семенкевича в центре Москвы выставили на торги. В 1905 году в здании размещалась редакция газеты «Вперед», которая принадлежала большевикам.

«Участникам заявочной кампании стоит обратить внимание на особенности приватизации объектов культурного наследия — помещения продаются с условием их дальнейшего сохранения в соответствии с актом технического состояния и охранными обязательствами», — отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Помещение площадью 100,1 квадратных метров находится на шестом этаже дома 22/2 на Большой Никитской улице. Заявку на участие в торгах можно подать до 11 сентября. Победителя выберут 17 сентября. Предложение о цене участники будут подавать в запечатанных конвертах.